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26 июня 22, 11:06
У Київській області ППО збила ракету
ППО
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У неділю вранці, 26 червня, у Київській області ППО збила ракету, яка летіла на Київ

У неділю вранці, 26 червня, у Київській області ППО збила ракету, яка летіла на Київ. Про це повідомляється у Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Її залишки впали в околицях одного з сіл району. Руйнувань і постраждалих немає.
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