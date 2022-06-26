У неділю вранці, 26 червня, у Київській області ППО збила ракету, яка летіла на Київ. Про це повідомляється у Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
Її залишки впали в околицях одного з сіл району. Руйнувань і постраждалих немає.
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У Київській області ППО збила ракету
У неділю вранці, 26 червня, у Київській області ППО збила ракету, яка летіла на Київ. Про це повідомляється у Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
Її залишки впали в околицях одного з сіл району. Руйнувань і постраждалих немає.
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