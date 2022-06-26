Из Мариуполя на фронт 4 дня идут колонны российской техники

Российские оккупанты четвертый день подряд перекидывают в сторону зоны боевых действий большие колонны военной техники из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в западном направлении через Мариуполь уже четвертый день идут большие колонны российской техники, а в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов — порта, заводов и железной дороги.

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта не лучшая перспектива. Надеюсь большинство из них будут превращены в удобрение в украинской земле", — написал Андрющенко.