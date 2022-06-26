Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 июня 22, 16:58
Из Мариуполя на фронт 4 дня идут колонны российской техники
Мариуполь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупанты четвертый день подряд перекидывают в сторону зоны боевых действий большие колонны военной техники из Мариуполя

Российские оккупанты четвертый день подряд перекидывают в сторону зоны боевых действий большие колонны военной техники из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. 

По его словам, в западном направлении через Мариуполь уже четвертый день идут большие колонны российской техники, а в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов — порта, заводов и железной дороги. 

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта не лучшая перспектива. Надеюсь большинство из них будут превращены в удобрение в украинской земле", — написал Андрющенко.

Оккупанты в Мариуполе планируют строительство быстровозводимых многоквартирных домов. В нескольких сотнях метров от них готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Также в Мариуполе существует угроза гибели десятков тысяч людей из-за эпидемии холеры, если не организовать полную эвакуацию населения.
liga.net
Ещё по теме:
Бойцы на Азовстали: Адское реалити-шоу должно закончиться
Замкомандира Азова опроверг фейк о том, что он сдался в плен
Тяжелораненые защитники Мариуполя эвакуированы – Азов
Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен. видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
З'явилося відео ранкового удару по Черкасам
noimageВ Черкассах раздались два громких взрыва
noimageУ Київській області ППО збила ракету
noimageВтрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані
noimageРакетный удар по Киеву: из-под завалов дома спасена девочка
Лента новостей