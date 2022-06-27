Буданов: РФ будет воевать до конца: У них нет другого выхода

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Россия будет воевать против Украины до конца, потому что отступление может означать ее крах как государства. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Буданов рассказал, что согласен с западными оценками о деградации и деморализации российских войск. Но у него мало надежды, что это заставит их отступить из восточных и южных областей Украины.

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину – это не просто крах системы, это крах государственности. Поэтому они будут воевать сколько смогут. Российскую армию заставят воевать до конца. У них нет другого выхода", – сказал Буданов.

Украине же, чтобы победить Россию, пока не хватает оружия, добавил он. Буданов сказал, что протяженность фронта в Украине составляет более 2400 км – как у СССР во время войны с Германией во Второй мировой войне. Но тогда СССР получил гораздо больше западного оружия, чем сейчас дают Украине, сказал Буданов.

Начальник украинской разведки в интервью также рассказал, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. В качестве примера он указал на взрывы в Херсоне, во время одного из которых погиб местный коллаборационист из партии Шария.

Буданов добавил, что атаки и диверсионные операции "проводились и будут проводиться в России и многих других местах", но отказался прямо сказать, стоят ли за ними украинские власти.