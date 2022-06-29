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Новости
Украина
28 июня 22, 12:23
Лисичанск. Украинские силы успешно бьют по тылу армии РФ
военные ВСУ
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Украинские военные ВСУ успешно наносят удар по тылам армии России, войска Путина на Донбассе истощаются, говорят в разведке Великобритании

По данным разведчиков, украинские защитники укрепляют позиции на возвышенностях в Лисичанске после тактического отхода от Северодонецка. При этом украинские силы продолжают нарушать командование и контроль армии РФ с помощью успешных ударов по их тылам.

Разведка также отметила, что с 24 по 26 июня россияне активно били по Украине из Беларуси и РФ ракетами большой дальности, в частности Х-22 и Х-101. Это оружие было разработано для стратегических целей, но РФ продолжает его использовать для получения тактических преимуществ.

Подобным образом РФ выставляла элементы шести разных армий под Северодонецком, но добилась там лишь тактического успеха, говорят британцы. По их оценке, армия России все больше истощается и сталкивается с ухудшением боевой эффективности, которую, вероятно, не сможет поддерживать в долгосрочной перспективе.

25 июня глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, что тактический отвод войск от Северодонецка нужен для стратегической победы Украины. 

27 июня в Пентагоне заявили, что ВСУ наносят значительный ущерб РФ на Донбассе, несмотря на потерю Северодонецка. Пентагон будет изучать украинскую операцию в Северодонецке.
liga.net
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