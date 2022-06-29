Чиновники Госгеокадастра причастны к схеме хищения земель

СБУ сообщила о подозрении в причастности к масштабной схеме хищения земель шести топ-чиновникам Госгеокадастра.
В числе получивших подозрение в служебной халатности - четыре бывших руководителя Госгеокадастра в Житомирской области и два бывших руководителя Госгеокадастра в Кировоградской области, которые работали в 2019-2021 годах.
СБУ считает установленным, что функционеры злоупотребили служебным положением и подписали приказы, которыми противоправно перевели в частную собственность сельскохозяйственные земли на общую сумму почти 6 млн грн.
Сообщается, что чиновники воспользовались серьезными недоработками Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота Докпроф.
СБУ продолжает досудебное расследование.25 ноября 2021 года следователи ГБР сообщили о раскрытии схемы незаконного отчуждения 1500 га земель Национальной академии аграрных наук Украины должностными лицами Госгеокадастра в Одесской области.