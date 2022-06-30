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Новости
Украина
29 июня 22, 23:47
Под Киевом молния разрушила мост через реку Ирпень
мост через реку Ирпень
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В Киевской области в Вышгородском районе возле села Демидов был разрушен мост через реку Ирпень.

Сегодня в Вышгородском районе возле села Демидов был разрушен мост через реку Ирпень, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

По предварительной информации ОВА, в результате разрушения моста один человек погиб, двое ранены. Движение транспорта через мост сейчас временно ограничено.

На месте работают спасатели и экстренные службы, проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента.

Глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в комментариях к своему посту в Facebook уточнил, что причиной разрушения моста стала детонация из-за молнии.

Ранее сегодня в Киевской ОВА предупреждали об ухудшении погодных условий. Из-за прогнозов гроз, града и сильного ветра в области был объявлен первый уровень опасности (желтый).

Вчера вечером над Киевской областью нависла огромная грозовая туча, молнии били по Броварам, Великой Дымерке, Киеву и окрестностями.
liga.net
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