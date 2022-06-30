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Новости
Украина
30 июня 22, 13:21
Покинули остров? Оккупанты эвакуировали гарнизон со Змеиного
Змеиный
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После ударов ВСУ флот России эвакуировал гарнизон со Змеиного и, вероятно, покинул остров, по которому регулярно била армия Украины

Остатки российского гарнизона эвакуированы со Змеиного, вероятного, враг покинул остров. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В ОК отмечают, что ночью украинские военные удачно провели военную операцию – наносили ракетные и артиллерийские удары по острову.

По данным командования, враг в спешке эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.

Сейчас на Змеином бушует пожар, звучат взрывы. Установлением окончательных результатов операции занимается разведка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что россиян на Змеином больше нет, а ВСУ провели отличную операцию.

Еще до сообщения ОК "Юг" Стратком ВСУ заявлял в Telegram, что по предварительным данным, россияне ночью устроили ряд взрывов перед отходом – для уничтожения образцов техники и документации. Однако сейчас сообщение Страткома недоступно.

LIGA.net также обращалась за комментарием в пресс-службу Военно-Морских Сил. Там не ответили на вопрос по Змеиному и отметили, что все, что могут рассказать не во вред военным, публикуют на своей странице в Facebook.

Напомним, Змеиный был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения. Россияне разворачивали там в частности системы ПВО. 

Украинские военные систематически наносили удары по гарнизону на острове. А недавно получили и эффективное для этого оружие – противокорабельные ракеты Harpoon, которыми в частности потопили корабль снабжения острова. 

Украинские военные также теперь владеют РСЗО HIMARS, которые теоретически способны достигать острова. Однако доподлинно неизвестно – использовались ли они для освобождения Змеиного.
liga.net
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