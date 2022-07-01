Российские войска бежали с острова Змеиный: что это значит

Змеиный – наш: российские войска под огнем украинской артиллерии спешно покинули остров в Черном море. В России бегство своих военных назвали "жестом доброй воли". Конечно, это совсем не так.

Как и из чего украинская армия накрывала оккупантов на Змеином, почему маленький участок суши в Черном море считают стратегически важной точкой и что даст его деоккупация: разбор LIGA.net — коротко.

За маленький украинский остров Змеиный площадью всего 0,214 км² шла ожесточенная борьба (видео – Google Earth/LIGA.net)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Оперативное командование "Юг" утром 30 июня сообщило, что остатки российского военного гарнизона на двух катерах спешно покинули остров Змеиный в 120 км от Одессы. Этот остров был захвачен оккупантами в первый день большой войны, 24 февраля.

В ОК отметили, что ночью украинские военные удачно провели военную операцию – наносили ракетные и артиллерийские удары по острову: "Сейчас на Змеином бушует пожар, звучат взрывы. Установлением окончательных результатов операции занимается разведка".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне "не выдержали огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов". Важную роль в освобождении острова сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана", добавил он.

Россия признала, что ВСУ выбили ее с острова Змеиный, но назвала бегство своих войск "шагом доброй воли" для "организации гуманитарного коридора" по вывозу зерна из Украины.

Поспешный отход россиян со Змеиного – это тактическое бегство, говорит Подоляк. Никакой доброй воли тут нет, оно обусловлено эффективными действиями украинских военных – и только.

Оккупанты не выдержали. Залужный показал удары ВСУ по Змеиному