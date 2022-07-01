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Новости
Украина
1 июля 22, 11:00
Николаев. Оккупанты ударили ракетой по предприятию
ракета
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Вторую сбила ПВО – ее ищут

Утром 1 июля российский оккупанты, как и несколько дней подряд до того, вновь ударили ракетами по прифронтовому Николаеву. О взрывах в городе сообщил в 05:04 утра мэр Александр Сенкевич, позднее "прилеты" подтвердили в областной военной администрации.

По словам главы НикОВА Виталия Кима, враг попал по предприятию – там обошлось без жертв, и еще одну ракету сбила ПВО.

В сводке областной администрации говорится, что утром около 05:20 в Первомайском районе сработала ПВО, сбитая ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградской областью. На 08:20 ее все еще ищут.

1 июля около часа ночи Россия разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших. 

Неделей ранее Ким опроверг "срочную эвакуацию" из Николаева: "Ничего не изменилось – наоборот, есть успех".
liga.net
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