Николаев. Оккупанты ударили ракетой по предприятию

Утром 1 июля российский оккупанты, как и несколько дней подряд до того, вновь ударили ракетами по прифронтовому Николаеву. О взрывах в городе сообщил в 05:04 утра мэр Александр Сенкевич, позднее "прилеты" подтвердили в областной военной администрации.

По словам главы НикОВА Виталия Кима, враг попал по предприятию – там обошлось без жертв, и еще одну ракету сбила ПВО.

В сводке областной администрации говорится, что утром около 05:20 в Первомайском районе сработала ПВО, сбитая ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградской областью. На 08:20 ее все еще ищут.





Неделей ранее Ким опроверг "срочную эвакуацию" из Николаева: "Ничего не изменилось – наоборот, есть успех".

