С 1 июля Украина отменила безвиз с Россией

С 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. Кабинет министров решил прекратить его действие в ответ на агрессию РФ против Украины.

Граждане России смогут получить украинскую визу в визовых центрах компании VFS Global, расположенных в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами.

Россияне, живущие за границей, смогут оформить украинские визы в дипломатических представительствах Украины в странах, где они проживают.

Но даже наличие у гражданина России украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины.





В ответе на петицию Зеленский поддержал усиление режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины, но 17 июня он сообщил, что Украина отменит безвиз с Россией.