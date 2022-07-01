Зеленский и Фон дер Ляйен выступили в Раде. видео

Президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в Верховной Раде. Президент с главой Рады Русланом Стефанчуком и премьером Денисом Шмыгалем подписали заявление о единстве ветвей власти пути в ЕС. Фон дер Ляйен напомнила о необходимости реформ, в частности скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Зеленский говорил о получении статуса кандидата в ЕС Украиной. По его словам, Украина и ЕС теперь – "не рядом, а вместе", и это уже юридически зафиксированный статус. Он подчеркнул, что евроинтеграция – это "гарантирование всем поколениям украинского народа свободной и обеспеченной жизни на основе наилучших человеческих ценностей".

"Я хочу, чтобы все, кто на государственных должностях, воспринимали свой долг работать ради европейского выбора как борьбу за Украину. Мы должны готовить государство к началу переговоров о членстве так же интенсивно и ответственно, как готовили решение о кандидатстве", – сказал он.





После речи Зеленский подписал со Стефанчуком и Шмыгалем заявление о единстве ветвей власти. По его словам, заявление "является свидетельством решительности в достижении стратегической цели Украины – полноценного членства в ЕС".

После него фон дер Ляйен отметила в выступлении, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, в войне с Россией и на пути в ЕС. Она добавила, что путь в ЕС будет длинным, ведь нужно завершить реформы. Также она напомнила о рекомендациях Еврокомиссии по реформам, в частности необходимость как можно скорее назначить глав НАБУ и САП. Напомним, победителя конкурса САП определили еще в конце 2021 года, однако конкурсная комиссия до сих пор так и не приняла формального финального решения. Кроме того, скандальный Окружной админсуд Киева отменил конкурс – решение ОАСК сейчас проходит апелляцию. В целом фон дер Ляйен верит, что следующие шаги на пути в ЕС Украине по силам, но подчеркнула, что они потребуют "упорного труда, решительности и единства цели". "Сейчас Украина имеет четкую европейскую перспективу и является кандидатом на вступление в ЕС, что казалось почти невероятным пять месяцев назад. Поэтому сегодня, в первую очередь, прежде всего, настал момент отпраздновать эту историческую веху. Победа решительности и целеустремленности. И победу всего движения, которое началось восемь лет назад на Майдане", – заявила она. 23 июня Украина получила статус кандидатов на вступление в ЕС. Также Украина получила рекомендации Еврокомиссии по реформам.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила о намерении выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года. Выполнение рекомендаций ЕК нужно, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

В Кабмине прогнозируют: на полноценное членство может уйти до семи лет.



23 июня Украина получила статус кандидатов на вступление в ЕС. Также Украина получила рекомендации Еврокомиссии по реформам.



