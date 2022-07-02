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Новости
Украина
1 июля 22, 23:47
На юге Украины россияне отступают на запасные рубежи обороны
Бойцы ВСУ
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На юге Украины российские оккупанты с боями отступают на запасные рубежи обороны

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

Противник продолжает вести боевые действия и отступает на запасные рубежи.

Отмечается, что россияне применяют тактику ракетных ударов, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины или глубоко тыловых территорий. 

В ОК "Юг" отметили, что ситуация на южном участке фронта характеризуется "стабильным напряжением и мощным контролем украинских сил". 

Российская авиация 1 июля дважды ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный, который гарнизон РФ покинул из-за ударов Вооруженных Сил Украины. 

30 июня Силы обороны Украины отбили налеты вертолетов армии России в южных областях, а также поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на острове Змеиный.
liga.net
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