На юге Украины россияне отступают на запасные рубежи обороны

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
Противник продолжает вести боевые действия и отступает на запасные рубежи.
Отмечается, что россияне применяют тактику ракетных ударов, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины или глубоко тыловых территорий.
В ОК "Юг" отметили, что ситуация на южном участке фронта характеризуется "стабильным напряжением и мощным контролем украинских сил".Российская авиация 1 июля дважды ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный, который гарнизон РФ покинул из-за ударов Вооруженных Сил Украины.