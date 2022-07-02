Возможно проникновение диверсантов из Беларуси - МВД

В Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведовательных групп с территории Беларуси. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, противник активно распространяет дезинформацию о сухопутном наступлении войск Беларуси на Украину, однако украинская и иностранные разведки сообщают об отсутствии признаков формирования ударных группировок в Беларуси.

"Тем не менее у нас есть информация о возможных провокациях, чтобы окончательно втянуть Беларусь в войну против Украины, возможно проникновение диверсионных групп, поэтому правоохранители усилили блокпосты", — сказал Енин.

Он отметил, что на прошлой неделе на блокпостах выявили более 200 подозрительных лиц и две диверсионных группы.





Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси войск беларуской армии, однако протестное движение в стране-союзнице РФ на данный момент недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы вражеского режима.

