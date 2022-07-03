Славянск подвергся сильнейшему обстрелу РФ

Россияне устроили наиболее массированный обстрел Славянска за последнее время — удар наносился из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

По его словам, в результате обстрела города из РСЗО образовалось 15 пожаров, Лях также сообщил о большом количестве погибших и раненных.

Точное количество жертв атаки на город пока неизвестна.

Обновлено в 15:22. Спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила Суспильному, что в результате обстрела Славянска погибло шесть человек, еще 15 получили ранения. Она призвала гражданских эвакуироваться из города.

В Донецкой ОВА сообщают, что уже известно по меньшей мере о шести погибших и 15 раненых.



Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.