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Новости
Украина
3 июля 22, 20:14
Зеленский заявил об опасном сигнале от Лукашенко
Зеленский
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Президент Украины прокомментировал выступление Лукашенко 3 июля, в котором тот фактически заявил об участии Беларуси в войне против Украины

Президент Владимир Зеленский назвал выступление Александра Лукашенко ко Дню независимости Беларуси "опасным сигналом". Об этом президент сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, который приехал в Украину с визитом.

В своем выступлении 3 июля Лукашенко заявил, что в войне между Россией и Украиной правда на стороне "братской России".

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран с той стороны? Почти полсотни, фактически воюющих против России в Украине. Что-то не складывается баланс", — заявил Лукашенко.

Беларуский диктатор заявил, что его страна уже давно создала с Россией единую группировку вооруженных сил, а ее "участие в спецоперации мною определено давно".

Зеленский заявил, что слова Лукашенко несут угрозу и опасность в первую очередь белорусскому народу.

"Не секрет ни для кого, что с территории Беларуси были выпущены ракеты по нашему государству. Насколько мне известно, господин Лукашенко отчетливо в том или ином формате давал сигналы [...] что без его воли были выпущены те или иные ракеты. Он не должен вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Мне кажется, опасно звучит сигнал, который был. Увидим результат этих сигналов", — заявил он.

Армия Беларуси начала обучение недалеко от границ Украины. Раньше таких масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили. Белорусские журналисты сообщают, что местных мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы. 

По данным Минобороны Украины, Беларусь сосредоточила до шести батальонов своих войск у украинской границы. 

Президент Владимир Зеленский 26 июня заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси. 
liga.net
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