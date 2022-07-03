Зеленский заявил об опасном сигнале от Лукашенко

Президент Владимир Зеленский назвал выступление Александра Лукашенко ко Дню независимости Беларуси "опасным сигналом". Об этом президент сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, который приехал в Украину с визитом.

В своем выступлении 3 июля Лукашенко заявил, что в войне между Россией и Украиной правда на стороне "братской России".

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран с той стороны? Почти полсотни, фактически воюющих против России в Украине. Что-то не складывается баланс", — заявил Лукашенко.

Беларуский диктатор заявил, что его страна уже давно создала с Россией единую группировку вооруженных сил, а ее "участие в спецоперации мною определено давно".

Зеленский заявил, что слова Лукашенко несут угрозу и опасность в первую очередь белорусскому народу.

"Не секрет ни для кого, что с территории Беларуси были выпущены ракеты по нашему государству. Насколько мне известно, господин Лукашенко отчетливо в том или ином формате давал сигналы [...] что без его воли были выпущены те или иные ракеты. Он не должен вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Мне кажется, опасно звучит сигнал, который был. Увидим результат этих сигналов", — заявил он.





По данным Минобороны Украины, Беларусь сосредоточила до шести батальонов своих войск у украинской границы.





Президент Владимир Зеленский 26 июня заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси.