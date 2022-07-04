Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост

На оккупированной территории Запорожской области в воскресенье, 3 июля, взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком. Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций.

"3 июля неизвестные герои взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Этой веткой оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт. Теперь по "техническим причинам" помощь может не поступить", — говорится в сообщении.

Село Любимовка находится в Токмакском районе на левом берегу реки Молочная. Рядом с селом проходит железная дорога.





Мелитополь расположен примерно в 70 км от линии фронта. Город был оккупирован в начале полномасштабного вторжения и является важным узлом на юге Украины.