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Новости
Украина
3 июля 22, 23:57
Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост
железнодорожный мост
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Мост в селе Любимовка расположен на ветке, по которой оккупанты перегоняли поезда с оружием

На оккупированной территории Запорожской области в воскресенье, 3 июля, взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком. Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций.

"3 июля неизвестные герои взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Этой веткой оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт. Теперь по "техническим причинам" помощь может не поступить", — говорится в сообщении.

Село Любимовка находится в Токмакском районе на левом берегу реки Молочная. Рядом с селом проходит железная дорога.

Утром 3 июля стало известно, что вооруженные силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. По словам мэра Ивана Федорова, по ней было нанесено более 30-ти ударов. 

Мелитополь расположен примерно в 70 км от линии фронта. Город был оккупирован в начале полномасштабного вторжения и является важным узлом на юге Украины. 
liga.net
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