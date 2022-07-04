Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 июля 22, 00:00
Оккупанты забили досмерти сотрудника Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Оккупанты забили досмерти сотрудника Запорожской АЭС – мэр Энергодара

3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Орлов написал, что оккупанты требовали от Гончарука нырять в охладительный бассейн ЗАЭС. Гончарук отказался, и россияне его жестоко избили.

"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он скончался, так и не придя в сознание", – написал Орлов.

26 июня сообщалось, что оккупанты требуют от работников Запорожской АЭС спустить воду из охлаждающих бассейнов, потому что там якобы может быть оружие. В Энергоатоме заявлявили, что это провокация, которая ставит под угрозу безопасность станции.

4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире. 

18 мая оккупанты заявили, что собираются продавать Украине электроэнергию из ЗАЭС. 

Запорожская АЭС работает в Объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве. 
liga.net
Ещё по теме:
4 энергоблок Запорожской АЭС выведен в резерв
Запорожскую АЭС проверят на безопасность
Сегодня Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
Запорожская АЭС запускает отремонтированный реактор
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост
noimageГенштаб сообщил об отходе из Лисичанска
noimageЗеленский заявил об опасном сигнале от Лукашенко
noimageСлавянск подвергся сильнейшему обстрелу РФ
noimageВСУ вывели из строя российскую базу в Мелитополе – видео
Лента новостей