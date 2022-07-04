Оккупанты забили досмерти сотрудника Запорожской АЭС

3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Орлов написал, что оккупанты требовали от Гончарука нырять в охладительный бассейн ЗАЭС. Гончарук отказался, и россияне его жестоко избили.
"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он скончался, так и не придя в сознание", – написал Орлов.
26 июня сообщалось, что оккупанты требуют от работников Запорожской АЭС спустить воду из охлаждающих бассейнов, потому что там якобы может быть оружие. В Энергоатоме заявлявили, что это провокация, которая ставит под угрозу безопасность станции.4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире.