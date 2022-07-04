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Новости
Украина
4 июля 22, 08:52
Кулеба об отказе Запада давать самолеты и танки
Кулеба
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Министр иностранных дел Украины заявил, что любое оружие в войне с Россией является оборонительным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Запада не передавать Украине штурмовые самолеты и танки не является окончательным. Об этом он сказал в интервью LB.ua, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "почти официальной позиции партнеров по НАТО".

"Такое решение существует, но оно не формализовано, в любой момент может измениться. Так же нам говорили, что гаубиц не будет, равно как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет. А потом и гаубицы появились, и РСЗО появилось, и потом еще ПВО появилось", — сказал Кулеба.

Он считает, что получение Украиной танков и самолетов будет зависеть от хода войны.

"Разговор о пушках, кстати, и РСЗО начинался с абсолютно того же аргумента: "Да это же наступательное оружие". Я им говорил: "Народ, а ничего вообще, что мы защищаем государство? Любое оружие, которое используют Вооруженные Силы Украины и Нацгвардия, и другие Силы обороны на территории Украины против российского агрессора являются, по определению, оборонительным оружием", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что существует также неофициальная позиция относительно возможности "круговых" поставок Украине танков советского производства, но она ему не нравится.

"Вот как президент Макрон сказал, что есть неофициальная договоренность, я вам так скажу: есть такое неофициальное мнение, что не нужно напрямую отдавать натовский танк Украине, нужно натовский танк передать центральноевропейской стране, которая принадлежала к организации Варшавского договора, а эта страна пусть отдаст свой советский танк Украины. Все довольны, НАТО осуществляет замещение арсеналов, и еще и делает при этом доброе дело, помогает Украине. Есть такое мнение, неофициальное, опять же, что функционирует именно такая логика. Нам оно не нравится, мы об этом откровенно говорим", — сказал Кулеба.

В начале июня Польша сообщила, что передала Украине более 240 танков.
liga.net
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