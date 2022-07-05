ВСУ провели успешные операции на Харьковщине – Синегубов

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины провели успешные операции, уничтожив технику россиян, много живой силы и склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, 228 батальон 127 бригады территориальной обороны Харькова провел успешную операцию на Харьковском направлении – не потеряв ни одного бойца, подразделение уничтожило большое количество живой силы и бронированной техники россиян.

Также на Изюмском направлении украинские защитники уничтожили очередной российский склад с боеприпасами.

Синегубов заявил, что в последнюю неделю россияне усилили ракетные обстрелы Харькова – за семь дней погибли 30 мирных жителей в Харьковской области.





Силы обороны Украины не потеряли отвоеванную территорию под Харьковом. Однако российская артиллерия способна бить по городу из-за границы – и РФ усилила террор против местного населения.



