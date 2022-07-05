Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 июля 22, 22:31
ВСУ провели успешные операции на Харьковщине – Синегубов
Синегубов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Харьковской области ВСУ провели успешные операции, уничтожили технику россиян и склад

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины провели успешные операции, уничтожив технику россиян, много живой силы и склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, 228 батальон 127 бригады территориальной обороны Харькова провел успешную операцию на Харьковском направлении – не потеряв ни одного бойца, подразделение уничтожило большое количество живой силы и бронированной техники россиян.

Также на Изюмском направлении украинские защитники уничтожили очередной российский склад с боеприпасами.

Синегубов заявил, что в последнюю неделю россияне усилили ракетные обстрелы Харькова – за семь дней погибли 30 мирных жителей в Харьковской области.

2 июля Синегубов сообщил, что российские войска на сегодняшний день не способны осадить Харьков или напрямую войти в город, а потому нет нужды в массовой эвакуации из областного центра. 

Силы обороны Украины не потеряли отвоеванную территорию под Харьковом. Однако российская артиллерия способна бить по городу из-за границы – и РФ усилила террор против местного населения. 

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрел города, начиная с 19 июня.


liga.net
Ещё по теме:
ВСУ оценили шансы нового наступления РФ на Киев
ВСУ освободили от россиян харьковский пригород Циркуны
ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка
ВСУ сбили российскую крылатую ракету над Сумской областью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский получил копию письма Карла XII. ФОТО
noimageЗеленский озвучил, какой должна быть послевоенная Украина
noimageКулеба об отказе Запада давать самолеты и танки
Лента новостей