Зеленский озвучил, какой должна быть послевоенная Украина

Президент Владимир Зеленский перечислил ключевые принципы, которые должны лежать в основе послевоенного восстановления Украины для достижения долгосрочных результатов. Об этом он рассказал по видеосвязи на международной конференции на эту тему в Лугано, Швейцария.
Помимо институционального развития после войны, сказал глава государства, основными принципами "материального" восстановления страны должны быть:
→ Максимальная безопасность;
→ максимальная технологичность;
→ максимальное соблюдение экологических стандартов;
→ максимальное использование "зеленых" технологий;
→ максимальная реализация принципов безбарьерности;
→ максимальная направленность на интересы общин;
→ максимальная прозрачность при планировании, использовании денег и выполнении проектов.
"А также максимально укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины, чтобы реализовать все это, и чтобы результаты восстановления работали долгосрочно. То есть, это создание рабочих мест и новых производств в Украине, локализация вашего бизнеса и ваших бизнес-процессов в Украине", – обратился он к союзникам и инвесторам.29 июня Запад отчитался за первые 100 дней тотальной войны РФ против Украины.