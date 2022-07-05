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Новости
Украина
4 июля 22, 22:58
Зеленский озвучил, какой должна быть послевоенная Украина
Зеленский
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Сегодня и завтра, 4 и 5 июля 2022 года, представители почти 40 стран мира обсудят перспективы послевоенного восстановления Украины. Консультации в городе Лугано (италоязычный кантон Тичино) призваны запустить процесс национальной реконструкции государства, которое все еще находится в состоянии войны.

Президент Владимир Зеленский перечислил ключевые принципы, которые должны лежать в основе послевоенного восстановления Украины для достижения долгосрочных результатов. Об этом он рассказал по видеосвязи на международной конференции на эту тему в Лугано, Швейцария.

Помимо институционального развития после войны, сказал глава государства, основными принципами "материального" восстановления страны должны быть:

→ Максимальная безопасность;
→ максимальная технологичность;
→ максимальное соблюдение экологических стандартов;
→ максимальное использование "зеленых" технологий;
→ максимальная реализация принципов безбарьерности;
→ максимальная направленность на интересы общин;
→ максимальная прозрачность при планировании, использовании денег и выполнении проектов.

"А также максимально укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины, чтобы реализовать все это, и чтобы результаты восстановления работали долгосрочно. То есть, это создание рабочих мест и новых производств в Украине, локализация вашего бизнеса и ваших бизнес-процессов в Украине", – обратился он к союзникам и инвесторам.

29 июня Запад отчитался за первые 100 дней тотальной войны РФ против Украины. 

30 июня США заморозили активы российского олигарха Керимова на $1 млрд. 4 июля британская глава МИД Лиз Трасс сказала, что страна хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы передать их Украине.
liga.net
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