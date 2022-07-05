Зеленский получил копию письма Карла XII. ФОТО

Президент Владимир Зеленский получил копию письма шведского короля Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи, которое он написал в 1711 году. Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на брифинге в Киеве.

По ее словам, в письме Карл XII дает указания послу Швеции в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством, чтобы избежать притеснений от московского царя.

"Я передаю копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году. Я думаю, что это хорошо укладывается в современный политический контекст. Уже в начале ХVIII наш шведский король был впечатлен казачеством и казацкой демократией", — сказала Андерссон.









Президент Зеленский продемонстрировал документ и зачитал фрагмент из его перевода:





«Чтобы как можно скорее претворить в жизнь статью о свободе Украины и всех казаков, чтобы всей Украине и Войску Запорожскому при нынешнем полководце Пилипе Орлике вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее бывшие границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя».





Как сообщалось, Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 4 июля находится с рабочим визитом в Украине. В рамках визита она посетила освобожденные от российских захватчиков Бучу и Бородянку в Киевской области.







