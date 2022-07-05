РФ понесла потери на Славянском и Донецком направлениях

Украинские военные уничтожили 150 российских оккупантов за сутки, 4 июля. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 36 350 военнослужащих, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера наибольшие потери россияне несли на Славянском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 5 июля армия России потеряла на войне в Украине:

- личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1594 (+5),

- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18),

- систем – 806 (+2),

- РСЗО – 247 (+1),

- средств ПВО – 105 (0),

- самолетов – 217 (0),

- вертолетов – 187 (0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

- крылатых ракет – 144 (0),

- кораблей / катеров – 15 (0),

- автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5),

- спецтехники – 65 (0).