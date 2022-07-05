Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 июля 22, 13:17
Автомобильный рынок в Украине в первую половину 2022 года
Автомобильный рынок
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выстоит или нет? Этот вопрос сегодня касается абсолютно всего в Украине: самой страны, государственных органов управления, компаний и бизнеса.
Автомобильный рынок в Украине в первую половину 2022 года – что происходит?

Выстоит или нет? 

Этот вопрос сегодня касается абсолютно всего в Украине: самой страны, государственных органов управления, компаний и бизнеса. А также – рынка новых автомобилей. Что ж, констатируем факт: со скрипом и напряжением, но автомобильный рынок в Украине держится. Взгляните на данные таблицы ниже – за июнь продано чуть больше трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 16% больше относительно мая 2022 года.





А всего за первое полугодие (по данным ИАГ AUTO-Consulting) реализовано порядка 18,7 тыс. автомобилей – и это почти на 62% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Причем после провального марта 2022 года, украинский автомобильный рынок старался восстановиться в апреле-мае: продажи росли на +100% от месяца к месяцу. Конечно, в абсолютных цифрах – это были «слезы». Но все равно хоть что-то.

По итогам июня темп роста замедлился, однако здесь нужно трезво понимать почему: исчерпались те складские запасы автомобилей, которые были сформированы на начало 2022 года. При этом ранее отсутствовали ритмичные поставки новых автомобилей. Но данная ситуация уже частично исправилась, что найдет свое отражение в продажах июля-августа. А пока – давайте посмотрим, как июнь «закрыл» первую половину 2022 года.
ITC.ua
Ещё по теме:
Под Полтавой "евробляхеры" избили дальнобойщиков. видео
"Кладбище" евроблях появилось на границе с Украиной
Лжесиловики в Киевской области грабили элитные авто
В Киева при странных обстоятельствах взорвался автомобиль
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сбили шесть ракет. ВСУ показали работу ПВО в Днепре — видео
noimageГенштаб разъяснил Запрет на выезд без разрешения военкомата
noimageЗеленский: "Заверения" Будапештского меморандума разрушены
noimageРФ понесла потери на Славянском и Донецком направлениях
noimageЗеленский получил копию письма Карла XII. ФОТО
Лента новостей