Автомобильный рынок в Украине в первую половину 2022 года – что происходит?





Выстоит или нет?





Этот вопрос сегодня касается абсолютно всего в Украине: самой страны, государственных органов управления, компаний и бизнеса. А также – рынка новых автомобилей. Что ж, констатируем факт: со скрипом и напряжением, но автомобильный рынок в Украине держится. Взгляните на данные таблицы ниже – за июнь продано чуть больше трех тысяч новых легковых автомобилей, что на 16% больше относительно мая 2022 года.





















А всего за первое полугодие (по данным ИАГ AUTO-Consulting) реализовано порядка 18,7 тыс. автомобилей – и это почти на 62% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Причем после провального марта 2022 года, украинский автомобильный рынок старался восстановиться в апреле-мае: продажи росли на +100% от месяца к месяцу. Конечно, в абсолютных цифрах – это были «слезы». Но все равно хоть что-то.





По итогам июня темп роста замедлился, однако здесь нужно трезво понимать почему: исчерпались те складские запасы автомобилей, которые были сформированы на начало 2022 года. При этом ранее отсутствовали ритмичные поставки новых автомобилей. Но данная ситуация уже частично исправилась, что найдет свое отражение в продажах июля-августа. А пока – давайте посмотрим, как июнь «закрыл» первую половину 2022 года.