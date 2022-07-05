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Новости
Украина
5 июля 22, 14:22
Зеленский: "Заверения" Будапештского меморандума разрушены
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что заверения Будапештского меморандума были разрушены в 2014 году, а Украине нужны гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что заверения Будапештского меморандума были разрушены в 2014 году, а Украине нужны гарантии безопасности, чтобы обеспечить мир во всей Европе. Об это он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist.

По его словам, безопасность части Европы держалась только на "заверениях". 

"Можно вспомнить разные "заверения": те, что содержались в Будапештском меморандуме, звучавшие из уст европейских лидеров, которые говорили, что бизнес и диалог с Россией якобы удержат ее от агрессии. Или звучавшие от российского руководства, которое утверждало, что якобы отказалось от захватнической политики. Это все разрушено. И не 24 февраля этого года, а еще в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым", — сказал президент.

Он отметил, что на сегодняшний день есть только два понятия — "объединение" и "гарантии безопасности", которыми можно ответить на угрозы, дестабилизирующие континент. Зеленский подчеркнул, что без этого "спокойное и мирное будущее Европы просто невозможно". 

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны. 

Напомним, Зеленский заявил, что российское руководство может планировать вторжение на территорию соседних с ней стран. 

Ранее президент прокомментировал слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием. 

Он считает, что невзирая на нарастание "усталости" мира от темы войны России против Украины, цивилизованный мир не может позволить себе допустить, чтобы Украина проиграла.
liga.net
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