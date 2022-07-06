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5 июля 22, 23:05
Землю від сьогодні накриє потужна магнітна буря
магнитные бури
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Від сьогодні Землю накриє найпотужніша магнітна буря, яка триватиме три доби.
Про це свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Відповідно до прогнозу, початок зростання сонячної активності припадає на вечір 5 липня і досягатиме рівня 3 бали.

До того ж в середу, 6 липня, на ранок та день очікується пік сонячної активності, що сягає 5 балів. Надвечір він піде на незначний спад - до 4 балів.

У четвер, 7 липня, сонячна активність вже буде слабшою, ніж попереднього дня - 3 бали. Вже 8 липня геомагнітний стан поступово знизиться до норми.

Зазначимо, що геомагнітне поле буде ще нестабільним 14-17 та 22-25 липня, магнітосфера Землі буде збудженою 6-7, 15-16 та 22-23 липня.

Варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути не точним, тому може змінитися.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Зазвичай магнітні бурі впливають на метеозалежних, літніх людей і вагітних жінок. У такі дні можуть спостерігатися такі симптоми:

- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- сильна втома;
- біль у спині;
- безсоння.

Источник: rbc.ua
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