Оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкую область

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 21:59. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что по Хмельницкому району прилетели три ракеты.





Глава Ярмолинецкой территориальной громады Андрей Шутяк сообщил Суспильному, что в результате ракетного удара на территории громады травмирован один человек, погибших нет.





ДОПОЛНЕНО В 22:59. Гамалий сообщил, что по области было выпущено четыре ракеты. Одну сбила ПВО. Три других ракеты попали на территорию одной из громад Хмельницкого района.





"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой громаду. В результате взрывов один человек ранен. Жертв нет", – написал Гамалий.



