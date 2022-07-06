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Новости
Украина
6 июля 22, 10:52
ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов
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Украинские силы обороны ударили по логистическому центру оккупантов в Большом Бурлуке и по складу россиян в Макеевке: два видео из соцсетей

Утром 6 июля Вооруженные Силы Украины ударили по еще двум точкам в тылу российских оккупантов, где, вероятно, были склады боеприпасов армии РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого – дяди "Ленд-лиза", – пишут там.


Оккупированный Большой Бук находится на северо-востоке Харьковской области. Через него идет одна из двух основных жил снабжения группировки оккупантов под Изюмом. Ближайшие силы обороны Украины расположены не менее чем в 30 км на запад от этого пгт.

Также, как сообщили в страткоме ВСУ, утром был "прилет" в районе Ханженково на северо-восточной окраине давно захваченной россиянами Макеевки. Место удара здесь – примерно в 15-18 км от линии фронта.


С получением из США первых ракетных комплексов M142 HIMARS силы обороны Украины начали интенсивнее работать по командным и логистическим центрам оккупантов, а также по складам боеприпасов глубоко в тылу захватчиков.

Первое видео: Харьков Life/Telegram
liga.net
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