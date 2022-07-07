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Новости
Украина
7 июля 22, 12:43
Россияне сжигают тела в Херсоне, чтобы скрыть потери
Российские оккупанты
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По данным украинской разведки ГУР, российские войска сжигают тела убитых в Херсоне, чтобы скрыть потери армии РФ

Российские оккупанты сжигают тела в Херсоне. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Разведчики отмечают, что убитых военных сжигают, чтобы скрыть реальные потери. На окраинах Херсона неоднократно находили места с большим количеством обгоревших останков людей. Точно идентифицировать их сложно из-за значительных повреждений.

По данным разведчиков, эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты сжигания тел, оккупанты пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров. На месте событий сперва звучит взрыв, затем возникает пожар, а доступ экстренных служб для ликвидации пожара запрещается.

В ГУР также сообщили, что в палате на четвертом этаже городской больницы имени Лучанского лежит коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90. Он пережил взрыв в машине, на обе его ноги установлены аппараты Илизарова.

Кроме того, отметили в разведке, оккупанты пытаются найти в Херсоне медиков, поскольку многие местные врачи отказались сотрудничать с россиянами и уехали. По данным ГУР, ситуация для армии РФ становится критичной, в частности есть большая нехватка анестезиологов.

По данным ISW, украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.
liga.net
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