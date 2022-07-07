Россия понесла наибольшие потери под Авдеевкой и Бахмутом

Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за прошедшие сутки, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 650 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

личного состава — 36650 (+150),

танков — 1602 (+2),

боевых бронированных машин — 3797 (+8),

артиллерийских систем — 815 (+3),

РСЗО — 247,

средства ПВО — 107,

самолетов — 217,

вертолетов — 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 667 (+3),

крылатые ракеты —155 (+2),

корабли/катера — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2665 (+17),

специальная техника — 66 (+1).





Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление ВСУ. Российские войска изменили тактику в войне против Украины, которая помогает им медленно продвигаться вперед.

