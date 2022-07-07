Россия понесла наибольшие потери под Авдеевкой и Бахмутом

Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за прошедшие сутки, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 650 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
личного состава — 36650 (+150),
танков — 1602 (+2),
боевых бронированных машин — 3797 (+8),
артиллерийских систем — 815 (+3),
РСЗО — 247,
средства ПВО — 107,
самолетов — 217,
вертолетов — 187,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 667 (+3),
крылатые ракеты —155 (+2),
корабли/катера — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2665 (+17),
специальная техника — 66 (+1).В районе поселка Добрянка Херсонской области ВСУ почти полностью уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск.