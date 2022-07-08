Система ПВО Киева пополняется и укрепляется

Это можно видеть по количеству сбитых ракет и авиации оккупанта, заявил в эфире телеканала Киев глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем эта система пополняется и укрепляется. Вы можете это отслеживать по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине", – сказал он.
"Как результат, враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы", – добавил Жирнов.
Кроме того, отметил он, украинские комплексы сбивают часть ракет дальнего действия. Это стало возможным за счет материально-технической помощи от стран-партнеров, пояснил Жирнов.5 июля Противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ сбила девять ракет оккупантов.