Система ПВО Киева пополняется и укрепляется

Это можно видеть по количеству сбитых ракет и авиации оккупанта, заявил в эфире телеканала Киев глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем эта система пополняется и укрепляется. Вы можете это отслеживать по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине", – сказал он.

"Как результат, враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы", – добавил Жирнов.

Кроме того, отметил он, украинские комплексы сбивают часть ракет дальнего действия. Это стало возможным за счет материально-технической помощи от стран-партнеров, пояснил Жирнов.





7 июля в Генштабе заявили, что "подавляющее большинство" авиаударов армии России по целям на территории Украины не выполняют поставленные руководством оккупантов задачи.