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Новости
Украина
7 июля 22, 21:42
Система ПВО Киева пополняется и укрепляется
Николай Жирнов
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Система противовоздушной обороны Киева пополняется и укрепляется.

Это можно видеть по количеству сбитых ракет и авиации оккупанта, заявил в эфире телеканала Киев глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем эта система пополняется и укрепляется. Вы можете это отслеживать по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине", – сказал он.

"Как результат, враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы", – добавил Жирнов.

Кроме того, отметил он, украинские комплексы сбивают часть ракет дальнего действия. Это стало возможным за счет материально-технической помощи от стран-партнеров, пояснил Жирнов.

5 июля Противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ сбила девять ракет оккупантов. 

7 июля в Генштабе заявили, что "подавляющее большинство" авиаударов армии России по целям на территории Украины не выполняют поставленные руководством оккупантов задачи. 
liga.net
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