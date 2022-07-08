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Украина
7 июля 22, 23:56
В ССО рассказали подробности высадки на Змеиный – фото
Змеиный
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В Силах специальных операций (ССО) рассказали детали операции по высадке украинских военных на остров Змеиный

В Силах специальных операций (ССО) рассказали детали операции по высадке украинских военных на остров Змеиный и установке на нем флага Украины.

Ночью 7 июля к острову на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра специального назначения им кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины.

С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных на Змеиный.

При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО.

В то время, когда украинские воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских бойцов в полном составе невредимой вернулась на базу, сообщили в ССО.

Планирование и руководство операцией осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины.

В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли". 

7 июля  на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг. 

ВСУ опроверг заявление Министерства обороны России о том, что на Змеином якобы погибли украинские военнослужащие. 
liga.net
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