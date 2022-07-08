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Новости
Украина
8 июля 22, 16:30
Блинкен к России: Украина – не ваша, ее зерно тоже
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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российского "коллегу" Сергея Лаврова передать в Кремль призыв разблокировать экспорт украинского зерна

На встрече глав МИД стран-членов клуба Большой двадцатки на индонезийском острове Бали госсекретарь США Энтони Блинкен формально призвал Москву разблокировать экспорт украинского зерна из портов на черноморском побережье Украины. Об этом пишет Reuters.

Глава Госдепартамента, отмечает агентство, "напрямую обратился" к российской делегации, хотя вышло это заочно, так как министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров ушел, как только начали выступать западные министры.

"Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно", – сказал чиновник.

Сегодня, 8 июля, проходит встреча министров иностранных дел G20. Делегаты отказались делать традиционное групповое фото, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым.

Как и планировалось, Блинкен не стал встречаться с Лавровым на полях этого саммита. Американские СМИ писали, что госсекретарь планирует "откровенный разговор" с китайским коллегой о войне в Украине.

Саммит лидеров G20 запланирован на ноябрь. 6 июля глава МИД Кулеба скоординировал с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения.
liga.net
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