На юге ВСУ ударили по командным пунктам армии РФ. видео

ВСУ нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии, сообщило оперативное командование "Юг". В сети появилось видео из Новой Каховки – утром там был пожар и детонация боеприпасов.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире канала Еспресо сказал, что ВСУ "последовательно уничтожают" склады и тыловые запасы оккупантов. По его словам, вчера была "очередная серия Чернобаевки", где были разбиты скопления военной техники армии РФ.

Сегодня же под утро, по словам Хланя, был мощный взрыв в Новой Каховке, после чего определенное время продолжалась детонация боеприпасов.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видео. Предварительно, по данным Братчука, уничтожен боекомплект, система противовоздушной обороны оккупантов и несколько десятков российских военных ранены и убиты.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью украинские ракетно-артиллерийские подразделения были нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии. Результаты работы ВСУ доразведываются.

Тем временем российские оккупанты в своих пабликах жалуются на наличие у ВСУ американских ракетных систем HIMARS, благодаря которым украинские военнослужащие уничтожают командные пункты оккупантов, а россияне несут "очень серьезные" потери.

Сегодня также в соцсетях появилось видео пожара на территории завода Топаз во временно оккупированном Донецке.