Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 июля 22, 16:48
На юге ВСУ ударили по командным пунктам армии РФ. видео
Новая Каховка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На юге ВСУ нанесли удары по двум командным пунктам армии РФ.

ВСУ нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии, сообщило оперативное командование "Юг". В сети появилось видео из Новой Каховки – утром там был пожар и детонация боеприпасов.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире канала Еспресо сказал, что ВСУ "последовательно уничтожают" склады и тыловые запасы оккупантов. По его словам, вчера была "очередная серия Чернобаевки", где были разбиты скопления военной техники армии РФ.

Сегодня же под утро, по словам Хланя, был мощный взрыв в Новой Каховке, после чего определенное время продолжалась детонация боеприпасов.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видео. Предварительно, по данным Братчука, уничтожен боекомплект, система противовоздушной обороны оккупантов и несколько десятков российских военных ранены и убиты.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью украинские ракетно-артиллерийские подразделения были нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии. Результаты работы ВСУ доразведываются.

Тем временем российские оккупанты в своих пабликах жалуются на наличие у ВСУ американских ракетных систем HIMARS, благодаря которым украинские военнослужащие уничтожают командные пункты оккупантов, а россияне несут "очень серьезные" потери.

Сегодня также в соцсетях появилось видео пожара на территории завода Топаз во временно оккупированном Донецке.

6 июля РФ запустила фейк о якобы уничтожении двух украинских HIMARS. В Генштабе ВСУ заявили, что это неправда, а HIMARS бьют по топ-целям российских оккупантов.
liga.net
Ещё по теме:
ВСУ оценили шансы нового наступления РФ на Киев
В Чернобаевской громаде оккупанты РФ перестреляли друг друга
Подоляк показал, чем РФ убивает украинцев: видео
Чего боится окружение Путина, РФ проигрывает, но ждет победы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Операция "Азовсталь". Буданов рассказал хронику событий
noimageТри важные вещи, которые сделал Борис Джонсон для Украины
noimageБоевики ДНР попали в плен ВСУ и получили по 15 лет тюрьмы
noimageБлинкен к России: Украина – не ваша, ее зерно тоже
Лента новостей