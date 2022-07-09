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Новости
Украина
8 июля 22, 16:52
Боевики ДНР попали в плен ВСУ и получили по 15 лет тюрьмы
боевики ДНР
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Восемь боевиков террористической организации ДНР попали в плен ВСУ и получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества, сообщает СБУ

Восемь боевиков террористической организации ДНР, попавшие в плен в Сумской и Харьковской областях, получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день полномасштабной войны, ВСУ захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные семь боевиков сдались в плен в Сумской области.

Дончанин после "мобилизации" был распределен на должность стрелка 115 полка оккупантов и прошел недельную боевую подготовку в Белгороде. В начале марта его подразделение переправили в Харьковскую область.

25 марта ВСУ освободили Ольховку, ликвидировали около 70 оккупантов и взяли пленных, среди которых был и "доброволец" из Донецка.

Другие семь боевиков в начале полномасштабного вторжения РФ прибыли в Сумскую область. Это были командир отделения, пулеметчик, гранатометчик, помощник гранатометчика и стрелки.

Семеро боевиков попали в плен во время освобождения Сумской области силами ВСУ.

Все восемь террористов признаны виновными по двум статьям – госизмена и создание незаконных вооруженных формирований. Они получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Вчера глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию местных жителей в оккупированных Северодонецке и Лисичанске.  

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты также готовятся провести "мобилизацию" в Бердянске Запорожской области.
liga.net
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