Три важные вещи, которые сделал Борис Джонсон для Украины

Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Его нам 100% будет не хватать. Не с точки зрения поддержки Украины Великобританией, она не уменьшится и никуда не денется.

Эмоция, лидерство и расплата

У него есть особенная человеческая эмоция по отношению к Украине. Она появилась не сегодня, а была и раньше, когда он работал министром иностранных дел Британии. Джонсон был соорганизатором первой Международной конференции по реформам в Украине, которая состоялась в 2017 году в Лондоне, он очень в нее вложился, любил украинскую кухню и все время о ней вспоминал.

У Джонсона есть идеал – Уинстон Черчилль, он даже написал о нем книгу, цитировал его постоянно.

Думаю, как и Черчилль, то уходивший из политики, то возвращавшийся, Джонсон так же будет хотеть вернуться во власть. Главное – у него 100% есть для этого потенциал.

Да, ему нужно извиняться, этой отставкой он заплатил за свои политические просчеты, такие как вечеринки во время локдауна. Политика – это лидерство. И тут он должен был его проявить. Думаю, британцы его простят. Джонсон действительно очень хороший и положительный человек, и в таком смысле воспринимается обществом. Это позволяет ему выигрывать выборы.

Поэтому мы будем скучать по Борису, его прическе и этой положительной эмоции.

Кто бы ни сел в премьерское кресло, последовательно будет продолжать линию поддержки Украины.

Вопрос в другом – не в том, будет ли способен премьер на политическое лидерство в своей стране, в этом мы не сомневаемся, а на эмоциональное лидерство по поддержке Украины, которое стократно было у Джонсона. Он неоднократно проявлял его на международных площадках – таких как G7, НАТО, вкладывался в нашу поддержку и формирование нашей истории.

Вопрос поддержки Украины нам нужно и дальше продвигать в переговорах с представителями Консервативной партии Британии, но пока точно не известно, кто из них станет основными участниками соревнования за премьерское кресло. Украина не должна стать для Великобритании вопросом номер два. Это наша главная задача. И у меня нет сомнений, что все так будет.

Три вещи, которым Украина обязана Борису Джонсону:

1. Лидирующая позиция по санкциям в отношении России. Как правило, сначала Великобритания вводила санкции, а затем эту эстафету принимали либо США, либо ЕС. Эту его лидерскую роль я называю "зажигать по санкциям". Именно Джонсон зажигал по санкциям.

2. Лидерство по поставке оружия для Украины. Это история Джонсона.

3. Очень последовательная поддержка Украины в рамках международных организаций и форумов: G7, НАТО, Британия на рабочем уровне обеспечивает работу Рамштайновской коалиции.

Кто же возглавит антипутинскую коалицию вместо Джонсона?

Здесь есть только два варианта: либо новый премьер Британии, либо новый премьер в тандеме с президентом США Джо Байденом.

Никаких других кандидатов в Европе пока не вижу.

Павел Климкин



