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9 июля 22, 14:53
Оккупанты выпустили утром шесть ракет по Николаеву – Ким
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Утром 9 июля оккупанты обстреляли Николаев шестью ракетами с зенитно ракетного комплекса противовоздушной обороны С-300 – Виталий Ким

Утром 9 июля оккупанты обстреляли Николаев шестью ракетами с зенитно ракетного комплекса противовоздушной обороны С-300. В результате обстрелов есть разрушения в городе, но обошлось без жертв среди местного населения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы ВСУ", – сообщил Виталий Ким.

Глава ОВА также показал последствия обстрелов оккупантов в городе.

8 июля Виталий Ким сообщал, что оккупанты переделывают систему наведения ракет комплекса ПВО С-300 так, чтобы стрелять по земле. С этим связано учащение ракетных обстрелов.
liga.net
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