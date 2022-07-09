Оккупанты выпустили утром шесть ракет по Николаеву – Ким

Утром 9 июля оккупанты обстреляли Николаев шестью ракетами с зенитно ракетного комплекса противовоздушной обороны С-300. В результате обстрелов есть разрушения в городе, но обошлось без жертв среди местного населения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы ВСУ", – сообщил Виталий Ким.

Глава ОВА также показал последствия обстрелов оккупантов в городе.