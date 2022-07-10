Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 июля 22, 22:46
Зеленский уволил послов в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и ряде других стран

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии, Евгения Перебийноса – с должности посла в Чехии.

Кроме того, уволены послы Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел. 
liga.net
Ещё по теме:
Фото пожилой украинки с автоматом облетело мировые СМИ
Венгрия разблокировала поставки ПВО Украине - СМИ
Качиньский, премьер Польши, Чехии и Словении приехали в Киев
Зеленский встретился с Качиньским, премьерами трех стран
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Жителей Херсонской области призвали выезжать
noimageУкраина предлагает НАТО создать хаб в Восточной Европе
noimageГромкие скандалы посла Украины в Германии Андрея Мельника
noimageОккупанты выпустили утром шесть ракет по Николаеву – Ким
Лента новостей