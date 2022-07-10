Зеленский уволил послов в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии, Евгения Перебийноса – с должности посла в Чехии.

Кроме того, уволены послы Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш.



