Зеленский уволил послов в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии, Евгения Перебийноса – с должности посла в Чехии.
Кроме того, уволены послы Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш.Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел.