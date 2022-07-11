Российские войска уничтожили батальон своих же террористов

Российские войска уничтожили под Бердянском 2-й батальон 1-го армейского корпуса так называемой "народной милиции ДНР". Об этом говориться в перехваченном СБУ телефонном разговоре террористов.

Один из участников разговора рассказывает другому, что "пацаны стояли где-то под Бердянском, не получали ни зарплату, н...я, я так понял, толком их и не кормили".

После того, как "пацанов" отправили на передовую и им там надоело, они начали отходить и "попали на россиян", которые приняли их за наступающие части ВСУ.

Судя по записи разговора, россияне пытались сохранить этот инцидент в секрете.





7 июля ГУР сообщало, что оккупанты в Херсоне кремируют тела своих погибших, чтобы скрыть масштабы военных потерь.

