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Новости
Украина
10 июля 22, 19:02
Российские войска уничтожили батальон своих же террористов
террорист
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Российские войска уничтожили батальон своих же террористов – перехват СБУ

Российские войска уничтожили под Бердянском 2-й батальон 1-го армейского корпуса так называемой "народной милиции ДНР". Об этом говориться в перехваченном СБУ телефонном разговоре террористов.

Один из участников разговора рассказывает другому, что "пацаны стояли где-то под Бердянском, не получали ни зарплату, н...я, я так понял, толком их и не кормили".

После того, как "пацанов" отправили на передовую и им там надоело, они начали отходить и "попали на россиян", которые приняли их за наступающие части ВСУ.

Судя по записи разговора, россияне пытались сохранить этот инцидент в секрете.


7 июля ГУР сообщало, что оккупанты в Херсоне кремируют тела своих погибших, чтобы скрыть масштабы военных потерь.
liga.net
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