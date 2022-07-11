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Новости
Украина
10 июля 22, 19:13
Відео наслідків удару по п'ятиповерхівці в Часовому Яру
Часовой Яр
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Рятувальники показали відео розбору завалів п'ятиповерхівки в Часовому Яру

Туди напередодні влучила російська ракета.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС.

За даними відомства, станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5.

"Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - зазначають в ДСНС.


За попередньою інформацією, під завалами можуть бути ще 24 людини з них 1 дитина.

Всього від Головного управління ДСНС до проведення робіт залучено 67 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувача та два автокрана від місцевих органів влади.
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