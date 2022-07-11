Украина отреагировала на решение Канады по турбине

Даже после возвращения турбины Газпром продолжит шантажировать Европу, убежден глава Оператора ГТС.

Решение правительства Канады вернуть Германии отремонтированную турбину Siemens для российского газопровода Северный поток стало очень плохим прецедентом исключения из санкций в отношении страны-агрессора России. Об этом написал в Facebook директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в воскресенье, 10 июля.





"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна", – заявил он.





По словам Макогона, после возвращения турбины ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию (+100 млн куб. м в сутки), что позволит Европе продолжить накапливать газ на зиму и приведет к снижению цен на газ.





В то же время глава ОГТСУ убежден, что никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС пока нет. Поэтому, даже после возвращения турбины Газпром продолжит шантажировать Европу.





"Я считаю, что даже после возвращения турбины Газпром найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины Газпром имеет возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу 90 млн куб. м в сутки и через Украину Газпром использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн куб. м в сутки", – добавил Макогон.





Он убежден, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ.





Ранее стало известно, что Канада решила отправить в Германию турбину Siemens для Северного потока. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. По его словам, вопрос о передаче турбины обсуждался и с Киевом, и с Берлином, поэтому в любом случае один из союзников "будет обижен".





Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens Energy AG, была отправлена в Монреаль для ремонта, но застряла там из-за санкций в отношении российской авиационной отрасли, объявленных правительством премьер-министра Джастина Трюдо.





Канада квалифицировала ее как товар двойного назначения и отказалась возвращать после ремонта. Якобы из-за проблем с турбиной поставки газа из России упали на 60%, что затруднило планы Германии по увеличению запасов на зиму. При этом в Берлине опасаются полного прекращения поставок российского газа.



