Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ россиянами

За 100 дней войны украинские силы обороны захватили 122 единицы техники россиян. АрміяInform показали три "самых интересных" системы залпового огня, которые стали трофеями ВСУ.

БМ-27 "Ураган". Трофейная 220-мм РЗСВ может уничтожать врага на расстоянии 30–35 км и использует более мощные реактивные снаряды, чем "Град". Основной способ стрельбы – с закрытой позиции, но возможно и из кабины. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов: осколочно-фугасные, кассетные, а также снаряды для дистанционного минирования противопехотными и противотанковыми минами.

РСЗО "Торнадо-Г". Это российская модернизированная реактивная система залпового огня, предназначенная для нанесения массированных ударов по живой силе противника на открытом участке местности. Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. На вооружении – кассетные снаряды с отделяющейся головной частью и кумулятивные боевые элементы с самонаведением, что позволяет поражать несколько целей одновременно.

ТОС-1А "Солнцепек". Это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ, система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, и несколько таких единиц россияне "передали" на вооружение ВСУ, отмечают журналисты.