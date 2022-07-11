Зеленский поручил разработать план деоккупации юга

Министр обороны Алексей Резников сказал, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы, сказал Резников в интервью The Sunday Times.

"В своем первом интервью британской газете с момента начала вторжения Алексей Резников сказал, что президент Зеленский приказал военным Украины отбить оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны", – сказано в публикации.

По словам министра, Украина накапливает миллионную боевую силу, оснащенную западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию.

Резников подчеркнул, что Зеленский поручил высшему военному командованию разработать соответствующие планы, после чего Генштаб сообщает, что необходимо для их реализации.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б и в. Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, зачем нам такое вооружение, а потом мы получаем политические решения", – сказал Резников.

В интервью он также сказал, что удовлетворен поддержкой, которую Украина получает от партнеров по НАТО, но не темпами поставок.

"Нам нужно больше и быстро, чтобы спасти жизни наших солдат. Каждый день, когда ждем гаубицы, мы можем потерять сотню солдат", – сказал министр.