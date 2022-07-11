В Украине ликвидировали российского полковника

В Украине ликвидирован российский полковник Сергей Кенс, который с 2019 года командовал 810 отдельной бригадой морской пехоты РФ, а в последнее время, по российским данным, был начальником штаба 20 гвардейской мотострелковой дивизии.
Об убийстве Кенса сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан. Информация подтверждается в русских военных пабликах.
Обстоятельства и дата гибели Кенса до конца не установлены.
Кенсу было 42 года.
С 2019 года он командовал 810 отдельной гвардейской бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, дислоцировавшейся в Севастополе.
До этого был командиром 70 мотострелкового полка 42 дивизии в поселке Шали в Чечне.Вооруженные Силы Украины в последнее время нанесли десятки ударов по российским командным пунктам с персоналом и техникой и складам с боеприпасами и горючим.