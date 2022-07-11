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Новости
Украина
11 июля 22, 16:29
В Украине ликвидировали российского полковника
Сергей Кенс
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Российский полковник Сергей Кенс погиб в Украине

В Украине ликвидирован российский полковник Сергей Кенс, который с 2019 года командовал 810 отдельной бригадой морской пехоты РФ, а в последнее время, по российским данным, был начальником штаба 20 гвардейской мотострелковой дивизии.

Об убийстве Кенса сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан. Информация подтверждается в русских военных пабликах.

Обстоятельства и дата гибели Кенса до конца не установлены.

Кенсу было 42 года.

С 2019 года он командовал 810 отдельной гвардейской бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, дислоцировавшейся в Севастополе.

До этого был командиром 70 мотострелкового полка 42 дивизии в поселке Шали в Чечне.

Вооруженные Силы Украины в последнее время нанесли десятки ударов по российским командным пунктам с персоналом и техникой и складам с боеприпасами и горючим.


7 июля в Николаевской области было уничтожено три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 

9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов, а также ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке. 

10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области. 
liga.net
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