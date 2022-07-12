3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания

Также он сказал, что в ближайшее время будет решен "вопрос" с тем, что более 3 миллионов украинцев стоят на учете в военкоматах не по месту проживания. Об этом Монастырский сказал в эфире телемарафона.

На вопрос, насколько корректны действия полицейских, которые во время рейдов вручают повестки в военкомат военнообязанным, он ответил: "Сегодня все силы безопасности и обороны помогают ВСУ. Любые подобные действия предпринимаются по просьбе ВСУ".

"Лично я считаю, что мобилизация — это дело каждого гражданина, она должна осуществляться добровольно. В первую очередь хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И этот вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь, это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на этот учет", — сказал Монастырский.