Россия понесла наибольшие потери на Николаевском направлении

Украинские военные вчера, 11 июня, уничтожили около 70 российских оккупантов и четыре танка. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 37 470 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери россиянам на Николаевском направлении. С 24 февраля по 12 июля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 37 470 (+70) человек ликвидировано,
танков ‒ 1649 (+4),
боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1),
артиллерийских систем – 838 (0),
РСЗО – 247 (0),
средств ПВО – 109 (0),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 188 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (0),
крылатых ракет – 155 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2699 (+3),
спецтехники – 66 (0).Министр обороны Алексей Резников попросил партнеров срочно дать больше оружия и заявил, что президент Владимир Зеленский поручил разработать план по освобождению юга.