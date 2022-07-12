Из-под завалов в Часовом Яре извлекли тела 34 погибших

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного здания в городе Часов Яр, разрушенного атакой российской системой залпового огня, девять раненых и тела 34 погибших. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, затем данные уточнил глава Донецкой ОДА Павел Кириленко.

На 17:00 11 июля сотрудники ГСЧС разобрали 65% завалов, убрали 170 тонн разрушенных частей дома, добавил Тимошенко.

Он уточнил, что для проведения работ привлечены 56 спасателей и девять единиц техники, дополнительно на месте работают два погрузчика, два автокрана и автогрейдер. Также на месте дежурят два автомобиля скорой помощи.

Поисковые работы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО 12 июля в 00:40

По состоянию на 23:30 спасатели нашли тело погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г.р.).

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО 12 июля в 08:50

Количество найденных под завалами достигло 34 человек, сообщил в Telegram Кириленко.





Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что каждый отдающий приказы на такие удары, – убивает абсолютно сознательно. Все убийцы будут найдены.