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12 июля 22, 10:23
День Петра і Павла 2022: традиції та заборони
Петра і Павла
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12 липня відзначається День Петра і Павла (Петрів день) за григоріанським календарем

Як відомо, апостоли Петро і Павло є учнями Ісуса Христа, які після смерті і воскресіння Христа почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Раніше вони були язичниками, а звали їх Савл і Симон. Свої нові імена вони отримали після прийняття християнства. Також Петро був першим з апостолів, кому Христос з'явився після свого воскресіння. В один день вони прийняли мученицьку смерть від язичників за поширення християнства. У дату їх смерті і відзначають Петров день.

Традиції свята

Напередодні свята рекомендується прибрати будинок, щоб зустрічати Петров день в чистоті.

Головна традиція свята - приготування сирних пончиків, які називають "мандриками". За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра і Павла, коли вони мандрували світом. Так і з'явилася назва ласощів.

Варто відзначити, що в різних регіонах їх готують по-різному, але основним варіантом залишаються пончики з пшеничного борошна і сиру.

Також прийнято зібратися родиною за обіднім столом, оскільки в Петрів день закінчується пост. В окремих регіонах свято вважався днем рибалок, оскільки апостол Петро сам був рибалкою і вважається їх покровителем. В минулому на День Петра і Павла люди влаштовували ярмарки і народні гуляння з танцями і піснями.

Що не можна робити на Петра і Павла

- У День Петра і Павла заборонено працювати, шити, в'язати чи вишивати. 

- У це свято можна вибачитися за старі образи і залагодити конфлікти. Намагайтеся уникати сварок в Петрів день. Наші предки в цей день також намагалися не відпочивати біля води.

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