У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіа-бізнесу

Так прокоментував рішення мільярдера радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.





Ключова риса зрілих держав - обов'язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу.





Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SCM - закон один для всіх.





Натомість міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону заявив, що вихід Ахметова з медійного бізнесу для нашої країни "є прецедентом".





Мене, як і вас, застала ця новина раптово - сказати щось важко, мені потрібно більше інформації. Я спробую поговорити з представниками власників, з керівництвом "Медіа Група Україна".





Єдине, що можу сказати у цей момент, - це серйозна новина. Дізнаємося всю інформацію, тоді і зможемо коментувати детальніше. Принаймні це прецедент для України.





Нагадаємо, що раніше Ахметов назвав Росію агресором, а Путіна - військовим злочинцем. І заявив, що заводи в Маріуполі під час окупації працювати не будуть.



