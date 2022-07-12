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Новости
Украина
12 июля 22, 10:31
У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіа-бізнесу
Ахметов
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Вихід з медійного бізнесу інвестиційної компанії SCM, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, є "гідним прикладом".
Так прокоментував рішення мільярдера радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. 

Ключова риса зрілих держав - обов'язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу.

Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SCM - закон один для всіх.

Натомість міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону заявив, що вихід Ахметова з медійного бізнесу для нашої країни "є прецедентом".

Мене, як і вас, застала ця новина раптово - сказати щось важко, мені потрібно більше інформації. Я спробую поговорити з представниками власників, з керівництвом "Медіа Група Україна".

Єдине, що можу сказати у цей момент, - це серйозна новина. Дізнаємося всю інформацію, тоді і зможемо коментувати детальніше. Принаймні це прецедент для України.

Нагадаємо, що раніше Ахметов назвав Росію агресором, а Путіна - військовим злочинцем. І заявив, що заводи в Маріуполі під час окупації працювати не будуть.

Джерело: /podrobnosti.ua
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