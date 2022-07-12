Фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал в Telegram короткое видео, как проходили фильтрационные мероприятия и проверки людей на улицах города в начале его оккупации в весной 2022 года.
"Впервые обнародуем кадры, как это происходило. Унижение, издевательство и страх оккупантов", – написал он.
На кадрах вооруженный российский захватчик осматривает мужчин на предмет татуировок, которые могли бы указать на причастность или поддержку полка Нацгвардии "Азов", яростно сопротивлявшегося оккупации города вместе с другими силами обороны.
Военный приказывает молодому человеку раздеться и показать татуировки, затем делает то же самое с более старшим мужчиной. Лицо оккупанта размыто источником, который передал видео для обнародования.
В фильтрационных лагерях россияне ведут многочасовые допросы и унизительные осмотры украинцев, попавших к ним в руки. Что происходило с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию, Андрющенко рассказал еще в мае.
В июле власти США заявили, что нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев, причем россияне начали их готовить заранее, еще до большой войны.5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.
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