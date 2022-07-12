Фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал в Telegram короткое видео, как проходили фильтрационные мероприятия и проверки людей на улицах города в начале его оккупации в весной 2022 года.

"Впервые обнародуем кадры, как это происходило. Унижение, издевательство и страх оккупантов", – написал он.

На кадрах вооруженный российский захватчик осматривает мужчин на предмет татуировок, которые могли бы указать на причастность или поддержку полка Нацгвардии "Азов", яростно сопротивлявшегося оккупации города вместе с другими силами обороны.

Военный приказывает молодому человеку раздеться и показать татуировки, затем делает то же самое с более старшим мужчиной. Лицо оккупанта размыто источником, который передал видео для обнародования.

В фильтрационных лагерях россияне ведут многочасовые допросы и унизительные осмотры украинцев, попавших к ним в руки. Что происходило с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию, Андрющенко рассказал еще в мае.



