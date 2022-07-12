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Новости
Украина
12 июля 22, 17:04
Фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры
Фильтрация
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Советник мэра Мариуполя показал, как проходила фильтрация в захваченном Россией Мариуполе: видео унизительной процедуры для местных жителей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал в Telegram короткое видео, как проходили фильтрационные мероприятия и проверки людей на улицах города в начале его оккупации в весной 2022 года.

"Впервые обнародуем кадры, как это происходило. Унижение, издевательство и страх оккупантов", – написал он.

На кадрах вооруженный российский захватчик осматривает мужчин на предмет татуировок, которые могли бы указать на причастность или поддержку полка Нацгвардии "Азов", яростно сопротивлявшегося оккупации города вместе с другими силами обороны.

Военный приказывает молодому человеку раздеться и показать татуировки, затем делает то же самое с более старшим мужчиной. Лицо оккупанта размыто источником, который передал видео для обнародования.

В фильтрационных лагерях россияне ведут многочасовые допросы и унизительные осмотры украинцев, попавших к ним в руки. Что происходило с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию, Андрющенко рассказал еще в мае.


В июле власти США заявили, что нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев, причем россияне начали их готовить заранее, еще до большой войны.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем. 

9 июля в результате двух взрывов в Мариуполе были убиты минимум трое оккупантов. 

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах. 

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

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liga.net
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