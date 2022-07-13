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Новости
Украина
13 июля 22, 11:26
В Луганске ВСУ ударили из HIMARS по в/ч и складу боеприпасов
Луганск
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Во временно оккупированном Луганске Вооруженные Силы Украины ударили из ракетной системы HIMARS по воинской части и складу боеприпасов

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

По его словам, российские войска "по своей традиции" разместили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов в одном месте. 

"Последствия я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный HIMARS", — написал Арестович.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе ВСУ по россиянам в городе, заявив, что "сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно, а у оккупантов стало меньше складов с боеприпасами". 

6 июля ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео.

7 июля в Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 

9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов – видео. 

10 июля ВСУ ударили  по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.   

11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ. 

12 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. 


liga.net
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