В Луганске ВСУ ударили из HIMARS по в/ч и складу боеприпасов

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, российские войска "по своей традиции" разместили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов в одном месте.

"Последствия я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный HIMARS", — написал Арестович.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе ВСУ по россиянам в городе, заявив, что "сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно, а у оккупантов стало меньше складов с боеприпасами".





7 июля в Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим.





9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов – видео.





10 июля ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.





11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.



