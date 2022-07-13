В Луганске ВСУ ударили из HIMARS по в/ч и складу боеприпасов

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, российские войска "по своей традиции" разместили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов в одном месте.
"Последствия я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный HIMARS", — написал Арестович.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе ВСУ по россиянам в городе, заявив, что "сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно, а у оккупантов стало меньше складов с боеприпасами".6 июля ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео.